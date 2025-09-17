BitOrbit (BITORB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.98% Perubahan Harga (7D) +3.98%

BitOrbit (BITORB) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BITORB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BITORB sepanjang masa ialah $ 1.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BITORB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitOrbit (BITORB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 64.22K$ 64.22K $ 64.22K Bekalan Peredaran 44.00M 44.00M 44.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BitOrbit ialah $ 2.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITORB ialah 44.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 64.22K.