BitPill Harga Hari Ini

Harga langsung BitPill (BITPILL) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITPILL kepada USD penukaran adalah -- setiap BITPILL.

BitPill kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,900.14, dengan bekalan edaran sebanyak 998.08M BITPILL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITPILL didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BITPILL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.43% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BitPill (BITPILL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Bekalan Peredaran 998.08M 998.08M 998.08M Jumlah Bekalan 998,078,648.175923 998,078,648.175923 998,078,648.175923

Had Pasaran semasa BitPill ialah $ 4.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITPILL ialah 998.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998078648.175923. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.90K.