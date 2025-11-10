BitQuant Harga Hari Ini

Harga langsung BitQuant (SN15) hari ini ialah $ 0.719302, dengan 0.17% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN15 kepada USD penukaran adalah $ 0.719302 setiap SN15.

BitQuant kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,191,162, dengan bekalan edaran sebanyak 3.04M SN15. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN15 didagangkan antara $ 0.686696 (rendah) dan $ 0.738332 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.11, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.422141.

Dalam prestasi jangka pendek, SN15 dipindahkan -2.31% dalam sejam terakhir dan -21.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BitQuant (SN15) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 3.04M 3.04M 3.04M Jumlah Bekalan 3,043,034.057833467 3,043,034.057833467 3,043,034.057833467

Had Pasaran semasa BitQuant ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN15 ialah 3.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3043034.057833467. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.