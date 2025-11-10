Bitrecs Harga Hari Ini

Harga langsung Bitrecs (SN122) hari ini ialah $ 0.72174, dengan 4.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN122 kepada USD penukaran adalah $ 0.72174 setiap SN122.

Bitrecs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 199,003, dengan bekalan edaran sebanyak 276.05K SN122. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN122 didagangkan antara $ 0.657948 (rendah) dan $ 0.722025 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.337554.

Dalam prestasi jangka pendek, SN122 dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -22.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitrecs (SN122) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Bitrecs ialah $ 199.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN122 ialah 276.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.14M.