Bitrecs Harga (SN122)
Harga langsung Bitrecs (SN122) hari ini ialah $ 0.72174, dengan 4.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN122 kepada USD penukaran adalah $ 0.72174 setiap SN122.
Bitrecs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 199,003, dengan bekalan edaran sebanyak 276.05K SN122. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN122 didagangkan antara $ 0.657948 (rendah) dan $ 0.722025 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.16, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.337554.
Dalam prestasi jangka pendek, SN122 dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -22.74% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.
Had Pasaran semasa Bitrecs ialah $ 199.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN122 ialah 276.05K, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.14M.
+1.00%
+4.30%
-22.74%
-22.74%
Pada hari ini, perubahan harga Bitrecs kepada USD adalah $ +0.02974399.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bitrecs kepada USD adalah $ +0.1334984434.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bitrecs kepada USD adalah $ +0.1556453240.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bitrecs kepada USD adalah $ +0.2272384180277299.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.02974399
|+4.30%
|30 Hari
|$ +0.1334984434
|+18.50%
|60 Hari
|$ +0.1556453240
|+21.57%
|90 Hari
|$ +0.2272384180277299
|+45.95%
Pada tahun 2040, harga Bitrecs berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.
Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.
The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.
Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.
