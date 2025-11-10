bitSmiley Harga Hari Ini

Harga langsung bitSmiley (SMILE) hari ini ialah $ 0.00236964, dengan 14.90% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SMILE kepada USD penukaran adalah $ 0.00236964 setiap SMILE.

bitSmiley kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 57,951, dengan bekalan edaran sebanyak 24.46M SMILE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SMILE didagangkan antara $ 0.00205858 (rendah) dan $ 0.00250453 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.472158, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0009864.

Dalam prestasi jangka pendek, SMILE dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +24.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

bitSmiley (SMILE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.95K$ 57.95K $ 57.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 497.61K$ 497.61K $ 497.61K Bekalan Peredaran 24.46M 24.46M 24.46M Jumlah Bekalan 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Had Pasaran semasa bitSmiley ialah $ 57.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SMILE ialah 24.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 497.61K.