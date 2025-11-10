Tokenomik bitSmiley (SMILE)

Lihat cerapan utama tentang bitSmiley (SMILE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:05:45 (UTC+8)
bitSmiley (SMILE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk bitSmiley (SMILE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 60.10K
Jumlah Bekalan:
$ 210.00M
Bekalan Edaran:
$ 24.46M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 516.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.472158
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0009864
Harga Semasa:
$ 0.00245744
bitSmiley (SMILE) Maklumat

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

Laman Web Rasmi:
https://www.bitsmiley.io/

Tokenomik bitSmiley (SMILE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik bitSmiley (SMILE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SMILE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SMILE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SMILE, terokai SMILE harga langsung token!

