BitSong Logo

BitSong Harga (BTSG)

Tidak tersenarai

1 BTSG ke USD Harga Langsung:

$0.00284929$0.00284929
+3.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
BitSong (BTSG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:20:34 (UTC+8)

BitSong (BTSG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.19%

+3.65%

+0.86%

+0.86%

BitSong (BTSG) harga masa nyata ialah $0.00284929. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTSG didagangkan antara $ 0.00273986 rendah dan $ 0.00285505 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTSG sepanjang masa ialah $ 0.670388, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTSG telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +3.65% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitSong (BTSG) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa BitSong ialah $ 343.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTSG ialah 120.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 121860709.39. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 347.56K.

BitSong (BTSG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BitSong kepada USD adalah $ +0.00010027.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BitSong kepada USD adalah $ -0.0004724384.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BitSong kepada USD adalah $ -0.0006456471.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BitSong kepada USD adalah $ -0.0003625881210423823.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00010027+3.65%
30 Hari$ -0.0004724384-16.58%
60 Hari$ -0.0006456471-22.65%
90 Hari$ -0.0003625881210423823-11.28%

Apakah itu BitSong (BTSG)

BitSong is a distributed (open source) blockchain music ecosystem born in December 2017, to create a decentralized and trustless hub that interconnects the various market players. Our mission is to decentralize the music sector by simplifying the bureaucracy as much as possible in order to offer artists a meritocratic, transparent, fast and intermediary-free earning model and users a new way to listen to music and earn money. BitSong is not a streaming platform but a real decentralized ecosystem of services and an active community of artists, music providers and fans (listeners) that aims to become the only point of reference within the digital music market.

BitSong (BTSG) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

BitSong Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BitSong (BTSG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BitSong (BTSG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitSong.

Semak BitSong ramalan harga sekarang!

BTSG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BitSong (BTSG)

Memahami tokenomik BitSong (BTSG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BTSG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BitSong (BTSG)

Berapakah nilai BitSong (BTSG) hari ini?
Harga langsung BTSG dalam USD ialah 0.00284929 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BTSG ke USD?
Harga semasa BTSG ke USD ialah $ 0.00284929. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BitSong?
Had pasaran untuk BTSG ialah $ 343.64K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BTSG?
Bekalan edaran BTSG ialah 120.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BTSG?
BTSG mencapai harga ATH sebanyak 0.670388 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BTSG?
BTSG melihat harga ATL sebanyak 0.0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BTSG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BTSGialah -- USD.
Adakah BTSG akan naik lebih tinggi tahun ini?
BTSG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BTSGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.