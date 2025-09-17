BitSong (BTSG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00273986 $ 0.00273986 $ 0.00273986 24J Rendah $ 0.00285505 $ 0.00285505 $ 0.00285505 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00273986$ 0.00273986 $ 0.00273986 24J Tinggi $ 0.00285505$ 0.00285505 $ 0.00285505 Sepanjang Masa $ 0.670388$ 0.670388 $ 0.670388 Harga Terendah $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +3.65% Perubahan Harga (7D) +0.86% Perubahan Harga (7D) +0.86%

BitSong (BTSG) harga masa nyata ialah $0.00284929. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTSG didagangkan antara $ 0.00273986 rendah dan $ 0.00285505 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTSG sepanjang masa ialah $ 0.670388, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTSG telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +3.65% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BitSong (BTSG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 343.64K$ 343.64K $ 343.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 347.56K$ 347.56K $ 347.56K Bekalan Peredaran 120.49M 120.49M 120.49M Jumlah Bekalan 121,860,709.39 121,860,709.39 121,860,709.39

Had Pasaran semasa BitSong ialah $ 343.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTSG ialah 120.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 121860709.39. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 347.56K.