Bitspawn (SPWN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.073725$ 0.073725 $ 0.073725 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Bitspawn (SPWN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPWN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPWN sepanjang masa ialah $ 0.073725, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPWN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitspawn (SPWN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 26.20K$ 26.20K $ 26.20K Bekalan Peredaran 718.64M 718.64M 718.64M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitspawn ialah $ 9.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPWN ialah 718.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.20K.