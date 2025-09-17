BITT (BITT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.652968$ 0.652968 $ 0.652968 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) -2.61% Perubahan Harga (7D) -2.61%

BITT (BITT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BITT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BITT sepanjang masa ialah $ 0.652968, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BITT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan -2.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BITT (BITT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.54K$ 1.54K $ 1.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.68K$ 6.68K $ 6.68K Bekalan Peredaran 9.70M 9.70M 9.70M Jumlah Bekalan 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Had Pasaran semasa BITT ialah $ 1.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITT ialah 9.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 42000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.68K.