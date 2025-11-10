Bitty Baby Harga Hari Ini

Harga langsung Bitty Baby (BITBABY) hari ini ialah $ 0.0000126, dengan 5.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITBABY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000126 setiap BITBABY.

Bitty Baby kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,604.28, dengan bekalan edaran sebanyak 999.95M BITBABY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITBABY didagangkan antara $ 0.00001177 (rendah) dan $ 0.0000127 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00042678, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001177.

Dalam prestasi jangka pendek, BITBABY dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -16.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitty Baby (BITBABY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.60K$ 12.60K $ 12.60K Bekalan Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Jumlah Bekalan 999,945,903.918196 999,945,903.918196 999,945,903.918196

Had Pasaran semasa Bitty Baby ialah $ 12.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BITBABY ialah 999.95M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999945903.918196. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.60K.