Tokenomik Bitty Baby (BITBABY)

Lihat cerapan utama tentang Bitty Baby (BITBABY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
2025-11-10 20:15:00 (UTC+8)
Bitty Baby (BITBABY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bitty Baby (BITBABY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.66K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.66K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Bitty Baby (BITBABY) Maklumat

Meet Bitty Baby 🍼 The cutest baby Bitcoin mascot bringing pure meme energy to the blockchain! Born to pump, fueled by diapers and diamond hands 💎 ✋Get in early, because this baby’s first steps are straight to the moon.

Designed for growth and community. A fair launch with no team allocation, fully powered by memes and holders. Every buy and sell supports liquidity and marketing to keep Bitty Baby strong, stable, and ready to moon

Laman Web Rasmi:
https://bittybaby.online/

Tokenomik Bitty Baby (BITBABY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bitty Baby (BITBABY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BITBABY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BITBABY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BITBABY, terokai BITBABY harga langsung token!

BITBABY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BITBABY? Halaman ramalan harga BITBABY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

