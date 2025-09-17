Bitune (TUNE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00340031 $ 0.00340031 $ 0.00340031 24J Rendah $ 0.00345951 $ 0.00345951 $ 0.00345951 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00340031$ 0.00340031 $ 0.00340031 24J Tinggi $ 0.00345951$ 0.00345951 $ 0.00345951 Sepanjang Masa $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +2.70% Perubahan Harga (7D) +2.70%

Bitune (TUNE) harga masa nyata ialah $0.003427. Sepanjang 24 jam yang lalu, TUNE didagangkan antara $ 0.00340031 rendah dan $ 0.00345951 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TUNE sepanjang masa ialah $ 6.05, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TUNE telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +2.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bitune (TUNE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 113.71K$ 113.71K $ 113.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 342.54K$ 342.54K $ 342.54K Bekalan Peredaran 33.19M 33.19M 33.19M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Bitune ialah $ 113.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TUNE ialah 33.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 342.54K.