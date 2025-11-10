Bitz Harga Hari Ini

Harga langsung Bitz (BITZ) hari ini ialah $ 2.02, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BITZ kepada USD penukaran adalah $ 2.02 setiap BITZ.

Bitz kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,012.31, dengan bekalan edaran sebanyak 4.47K BITZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BITZ didagangkan antara $ 2.02 (rendah) dan $ 2.02 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.02, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2.01.

Dalam prestasi jangka pendek, BITZ dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -0.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bitz (BITZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.01K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.11M Bekalan Peredaran 4.47K Jumlah Bekalan 9,970,874.680062711

