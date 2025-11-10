BizAuto Harga Hari Ini

Harga langsung BizAuto (BIZA) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BIZA kepada USD penukaran adalah -- setiap BIZA.

BizAuto kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 575,731, dengan bekalan edaran sebanyak 3.29B BIZA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BIZA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0324594, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BIZA dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -3.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BizAuto (BIZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 575.73K$ 575.73K $ 575.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 664.96K$ 664.96K $ 664.96K Bekalan Peredaran 3.29B 3.29B 3.29B Jumlah Bekalan 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

