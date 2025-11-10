Tokenomik BizAuto (BIZA)

BizAuto (BIZA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BizAuto (BIZA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 625.92K
Jumlah Bekalan:
$ 3.80B
Bekalan Edaran:
$ 3.29B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 722.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0324594
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00018257
BizAuto (BIZA) Maklumat

BizAuto is a cryptocurrency that aims to revolutionize various industries through its innovative blockchain technology. It utilizes a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus algorithm and incorporates quantum random number technology to enhance security and transaction speed2. The BizAuto platform integrates AutoXML technology, allowing machines to recognize and share information autonomously, which facilitates the development of advanced AI systems2. Unlike many cryptocurrencies limited to value exchange or online gaming, BizAuto's applications span over 300 industrial sectors standardized by W3C, including e-commerce, education, finance, law, and media.

Laman Web Rasmi:
https://amaxg.net/
Kertas putih:
https://amaxg.gitbook.io/whitepaper-eng/

Tokenomik BizAuto (BIZA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BizAuto (BIZA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BIZA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BIZA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BIZA, terokai BIZA harga langsung token!

BIZA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BIZA? Halaman ramalan harga BIZA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

