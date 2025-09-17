Bizzy by Virtuals (BIZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00127276 $ 0.00127276 $ 0.00127276 24J Rendah $ 0.00143579 $ 0.00143579 $ 0.00143579 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00127276$ 0.00127276 $ 0.00127276 24J Tinggi $ 0.00143579$ 0.00143579 $ 0.00143579 Sepanjang Masa $ 0.02075262$ 0.02075262 $ 0.02075262 Harga Terendah $ 0.00062278$ 0.00062278 $ 0.00062278 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) +11.77% Perubahan Harga (7D) -13.50% Perubahan Harga (7D) -13.50%

Bizzy by Virtuals (BIZ) harga masa nyata ialah $0.00143567. Sepanjang 24 jam yang lalu, BIZ didagangkan antara $ 0.00127276 rendah dan $ 0.00143579 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BIZ sepanjang masa ialah $ 0.02075262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00062278.

Dari segi prestasi jangka pendek, BIZ telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +11.77% dalam 24 jam dan -13.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bizzy by Virtuals (BIZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bizzy by Virtuals ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BIZ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.43M.