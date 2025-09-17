BKOKFi (BKOK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.071106 $ 0.071106 $ 0.071106 24J Rendah $ 0.07415 $ 0.07415 $ 0.07415 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.071106$ 0.071106 $ 0.071106 24J Tinggi $ 0.07415$ 0.07415 $ 0.07415 Sepanjang Masa $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Harga Terendah $ 0.03561185$ 0.03561185 $ 0.03561185 Perubahan Harga (1J) -0.53% Perubahan Harga (1D) +2.63% Perubahan Harga (7D) +6.95% Perubahan Harga (7D) +6.95%

BKOKFi (BKOK) harga masa nyata ialah $0.073488. Sepanjang 24 jam yang lalu, BKOK didagangkan antara $ 0.071106 rendah dan $ 0.07415 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BKOK sepanjang masa ialah $ 1.94, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03561185.

Dari segi prestasi jangka pendek, BKOK telah berubah sebanyak -0.53% sejak sejam yang lalu, +2.63% dalam 24 jam dan +6.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BKOKFi (BKOK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 374.15K$ 374.15K $ 374.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 374.15K$ 374.15K $ 374.15K Bekalan Peredaran 5.09M 5.09M 5.09M Jumlah Bekalan 5,091,275.421388334 5,091,275.421388334 5,091,275.421388334

Had Pasaran semasa BKOKFi ialah $ 374.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BKOK ialah 5.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5091275.421388334. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 374.15K.