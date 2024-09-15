Tokenomik BKOKFi (BKOK)

Lihat cerapan utama tentang BKOKFi (BKOK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BKOKFi (BKOK) Maklumat

Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools.

First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day).

Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools.

Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.

Laman Web Rasmi:
https://bkokfi.com
Kertas putih:
https://blackrock.gitbook.io/blackrock

BKOKFi (BKOK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BKOKFi (BKOK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 379.37K
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 379.37K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.94
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.03561185
Harga Semasa:
$ 0.075418
Tokenomik BKOKFi (BKOK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BKOKFi (BKOK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BKOK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BKOK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BKOK, terokai BKOK harga langsung token!

BKOK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BKOK? Halaman ramalan harga BKOK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.