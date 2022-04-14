Tokenomik Black Agnus (FTW)
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
Black Agnus (FTW) Tokenomik & Analisis Harga
Tokenomik Black Agnus (FTW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Black Agnus (FTW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token FTW yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token FTW yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik FTW, terokai FTW harga langsung token!
