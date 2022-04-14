Tokenomik Black Agnus (FTW)

Tokenomik Black Agnus (FTW)

Lihat cerapan utama tentang Black Agnus (FTW), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Black Agnus (FTW) Maklumat

Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.

Laman Web Rasmi:
https://black-agnus.org/
Kertas putih:
https://black-agnus.org/whitepaper/

Black Agnus (FTW) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Black Agnus (FTW), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 179.10K
$ 179.10K$ 179.10K
Jumlah Bekalan:
$ 60.00T
$ 60.00T$ 60.00T
Bekalan Edaran:
$ 60.00T
$ 60.00T$ 60.00T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 179.10K
$ 179.10K$ 179.10K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00277254
$ 0.00277254$ 0.00277254
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Black Agnus (FTW): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Black Agnus (FTW) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token FTW yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token FTW yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik FTW, terokai FTW harga langsung token!

FTW Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju FTW? Halaman ramalan harga FTW kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.