Black Dragon (BLACKDRAGON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +2.43% Perubahan Harga (7D) -39.39% Perubahan Harga (7D) -39.39%

Black Dragon (BLACKDRAGON) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLACKDRAGON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLACKDRAGON sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLACKDRAGON telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +2.43% dalam 24 jam dan -39.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Black Dragon (BLACKDRAGON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Bekalan Peredaran 77.60T 77.60T 77.60T Jumlah Bekalan 77,596,600,000,000.1 77,596,600,000,000.1 77,596,600,000,000.1

Had Pasaran semasa Black Dragon ialah $ 1.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLACKDRAGON ialah 77.60T, dengan jumlah bekalan sebanyak 77596600000000.1. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.31M.