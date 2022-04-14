Tokenomik Black Lemon AI (LEMON)
Black Lemon AI (LEMON) Maklumat
At Black Lemon, we believe in transforming the decentralized finance (DeFi) landscape through cutting-edge technology. Our mission is to empower liquidity providers with advanced AI-driven tools that enhance Automated Market Making (AMM) strategies, optimize performance, and reduce risks. Our state-of-the-art AI algorithms analyze vast datasets to forecast price movements and market trends. By leveraging machine learning, we help liquidity providers make informed decisions about when and where to allocate their assets.
Black Lemon AI (LEMON) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Black Lemon AI (LEMON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Black Lemon AI (LEMON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Black Lemon AI (LEMON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token LEMON yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token LEMON yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.