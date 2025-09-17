BlackCoin (BLK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02780566 $ 0.02780566 $ 0.02780566 24J Rendah $ 0.06502 $ 0.06502 $ 0.06502 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02780566$ 0.02780566 $ 0.02780566 24J Tinggi $ 0.06502$ 0.06502 $ 0.06502 Sepanjang Masa $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Harga Terendah $ 0.0019911$ 0.0019911 $ 0.0019911 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -55.70% Perubahan Harga (7D) -7.23% Perubahan Harga (7D) -7.23%

BlackCoin (BLK) harga masa nyata ialah $0.02782899. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLK didagangkan antara $ 0.02780566 rendah dan $ 0.06502 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLK sepanjang masa ialah $ 1.15, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0019911.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -55.70% dalam 24 jam dan -7.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlackCoin (BLK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M Bekalan Peredaran 63.73M 63.73M 63.73M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa BlackCoin ialah $ 1.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLK ialah 63.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.78M.