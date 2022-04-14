Tokenomik BlackCoin (BLK)

Tokenomik BlackCoin (BLK)

Lihat cerapan utama tentang BlackCoin (BLK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BlackCoin (BLK) Maklumat

BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only.

BlackCoin features the following specifications:

  • Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66
  • The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore).
  • Recommended confirmations: 10, maturity: 500
  • Minimum transaction fee: 0.0001 BLK
  • Defined block time target: 64 seconds
  • Max reorganization depth: 500 blocks
  • Inflation: about 0.95%.
  • PoS block reward: 1.5 BLK + fees
  • The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%.
  • BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.

Laman Web Rasmi:
https://blackcoin.org/

BlackCoin (BLK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BlackCoin (BLK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.03M
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 63.73M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.18M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.15
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0019911
Harga Semasa:
$ 0.03177935
Tokenomik BlackCoin (BLK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BlackCoin (BLK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BLK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BLK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BLK, terokai BLK harga langsung token!

BLK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BLK? Halaman ramalan harga BLK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.