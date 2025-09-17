BlackDuckrwa (BD/SOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00197733 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) +0.06% Perubahan Harga (7D) -13.51%

BlackDuckrwa (BD/SOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BD/SOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BD/SOL sepanjang masa ialah $ 0.00197733, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BD/SOL telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, +0.06% dalam 24 jam dan -13.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlackDuckrwa (BD/SOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 411.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 411.79K Bekalan Peredaran 990.19M Jumlah Bekalan 990,193,257.3156725

Had Pasaran semasa BlackDuckrwa ialah $ 411.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BD/SOL ialah 990.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990193257.3156725. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 411.79K.