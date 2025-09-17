BlackPool (BPT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00620623 $ 0.00620623 $ 0.00620623 24J Rendah $ 0.00631359 $ 0.00631359 $ 0.00631359 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00620623$ 0.00620623 $ 0.00620623 24J Tinggi $ 0.00631359$ 0.00631359 $ 0.00631359 Sepanjang Masa $ 19.73$ 19.73 $ 19.73 Harga Terendah $ 0.00564089$ 0.00564089 $ 0.00564089 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +9.20% Perubahan Harga (7D) +9.20%

BlackPool (BPT) harga masa nyata ialah $0.00628438. Sepanjang 24 jam yang lalu, BPT didagangkan antara $ 0.00620623 rendah dan $ 0.00631359 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BPT sepanjang masa ialah $ 19.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00564089.

Dari segi prestasi jangka pendek, BPT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +9.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlackPool (BPT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 123.72K$ 123.72K $ 123.72K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 326.79K$ 326.79K $ 326.79K Bekalan Peredaran 19.69M 19.69M 19.69M Jumlah Bekalan 52,000,000.0 52,000,000.0 52,000,000.0

Had Pasaran semasa BlackPool ialah $ 123.72K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BPT ialah 19.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 52000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 326.79K.