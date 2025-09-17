BlackRack (RACKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00016573 $ 0.00016573 $ 0.00016573 24J Rendah $ 0.00027117 $ 0.00027117 $ 0.00027117 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00016573$ 0.00016573 $ 0.00016573 24J Tinggi $ 0.00027117$ 0.00027117 $ 0.00027117 Sepanjang Masa $ 0.01589318$ 0.01589318 $ 0.01589318 Harga Terendah $ 0.00014905$ 0.00014905 $ 0.00014905 Perubahan Harga (1J) +0.50% Perubahan Harga (1D) -13.24% Perubahan Harga (7D) -27.31% Perubahan Harga (7D) -27.31%

BlackRack (RACKS) harga masa nyata ialah $0.00023217. Sepanjang 24 jam yang lalu, RACKS didagangkan antara $ 0.00016573 rendah dan $ 0.00027117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RACKS sepanjang masa ialah $ 0.01589318, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014905.

Dari segi prestasi jangka pendek, RACKS telah berubah sebanyak +0.50% sejak sejam yang lalu, -13.24% dalam 24 jam dan -27.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlackRack (RACKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 227.54K$ 227.54K $ 227.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 227.54K$ 227.54K $ 227.54K Bekalan Peredaran 980.04M 980.04M 980.04M Jumlah Bekalan 980,035,382.83507 980,035,382.83507 980,035,382.83507

Had Pasaran semasa BlackRack ialah $ 227.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RACKS ialah 980.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980035382.83507. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 227.54K.