Blade Harga Hari Ini

Harga langsung Blade (BLADE) hari ini ialah $ 0.01154259, dengan 10.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLADE kepada USD penukaran adalah $ 0.01154259 setiap BLADE.

Blade kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 58,444, dengan bekalan edaran sebanyak 5.05M BLADE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLADE didagangkan antara $ 0.01109068 (rendah) dan $ 0.01310849 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.702613, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00579944.

Dalam prestasi jangka pendek, BLADE dipindahkan -2.20% dalam sejam terakhir dan -24.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blade (BLADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 58.44K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.16M
Bekalan Peredaran 5.05M
Jumlah Bekalan 100,000,000.0

