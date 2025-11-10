BladeSwap Harga Hari Ini

Harga langsung BladeSwap (BLADE) hari ini ialah --, dengan 3.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLADE kepada USD penukaran adalah -- setiap BLADE.

BladeSwap kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 93,036, dengan bekalan edaran sebanyak 97.34M BLADE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLADE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.207049, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLADE dipindahkan +1.28% dalam sejam terakhir dan -9.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BladeSwap (BLADE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 93.04K$ 93.04K $ 93.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.10K$ 177.10K $ 177.10K Bekalan Peredaran 97.34M 97.34M 97.34M Jumlah Bekalan 185,291,590.921765 185,291,590.921765 185,291,590.921765

