blai Harga Hari Ini

Harga langsung blai (BLAI) hari ini ialah --, dengan 2,77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BLAI kepada USD penukaran adalah -- setiap BLAI.

blai kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 755 515, dengan bekalan edaran sebanyak 775,00M BLAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BLAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0,00100262 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0,01077165, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BLAI dipindahkan -1,36% dalam sejam terakhir dan -12,31% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

blai (BLAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 755,52K$ 755,52K $ 755,52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 974,86K$ 974,86K $ 974,86K Bekalan Peredaran 775,00M 775,00M 775,00M Jumlah Bekalan 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Had Pasaran semasa blai ialah $ 755,52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLAI ialah 775,00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 974,86K.