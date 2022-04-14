Tokenomik BLAKE (BLAKE)

Tokenomik BLAKE (BLAKE)

Lihat cerapan utama tentang BLAKE (BLAKE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BLAKE (BLAKE) Maklumat

WELCOME To TRON, DEGENS.

Blake is a surreal, multimedia odyssey that delves into the subconscious mind of its enigmatic protagonist. Inspired by Matt Furie's distinctive art style, this project brings Blake's dreamlike world to life through a fusion of animation, video games, and interactive experiences.

In Blake, users embark on a fantastical journey through a vibrant, ever-changing landscape of bizarre creatures, abstract architecture, and mind-bending puzzles. As they navigate this strange realm, they uncover clues about Blake's mysterious past and the forces that shape his reality.

With its unique blend of art, storytelling, and interactivity, Blake invites users to immerse themselves in a world that is both mesmerizing and unsettling, challenging their perceptions and blurring the lines between reality and fantasy.

Laman Web Rasmi:
https://blaketrx.xyz/

BLAKE (BLAKE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BLAKE (BLAKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 32.45K
$ 32.45K$ 32.45K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 32.45K
$ 32.45K$ 32.45K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00191219
$ 0.00191219$ 0.00191219
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001097
$ 0.00001097$ 0.00001097
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik BLAKE (BLAKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BLAKE (BLAKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BLAKE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BLAKE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BLAKE, terokai BLAKE harga langsung token!

BLAKE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BLAKE? Halaman ramalan harga BLAKE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.