BlazeX Harga (BLAZEX)

1 BLAZEX ke USD Harga Langsung:

$0.00012364
mexc
USD
BlazeX (BLAZEX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:47:51 (UTC+8)

BlazeX (BLAZEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015049
$ 0.0015049$ 0.0015049

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.90%

+3.90%

BlazeX (BLAZEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLAZEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLAZEX sepanjang masa ialah $ 0.0015049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLAZEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlazeX (BLAZEX) Maklumat Pasaran

$ 117.41K
$ 117.41K$ 117.41K

--
----

$ 117.41K
$ 117.41K$ 117.41K

949.63M
949.63M 949.63M

949,628,465.2227267
949,628,465.2227267 949,628,465.2227267

Had Pasaran semasa BlazeX ialah $ 117.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLAZEX ialah 949.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949628465.2227267. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.41K.

BlazeX (BLAZEX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BlazeX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BlazeX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BlazeX kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BlazeX kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+3.67%
60 Hari$ 0+26.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BlazeX (BLAZEX)

1. Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK. What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch. What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features. History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention. What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.

BlazeX (BLAZEX) Sumber

BlazeX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BlazeX (BLAZEX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BlazeX (BLAZEX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BlazeX.

Semak BlazeX ramalan harga sekarang!

BLAZEX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BlazeX (BLAZEX)

Memahami tokenomik BlazeX (BLAZEX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLAZEX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BlazeX (BLAZEX)

Berapakah nilai BlazeX (BLAZEX) hari ini?
Harga langsung BLAZEX dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLAZEX ke USD?
Harga semasa BLAZEX ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BlazeX?
Had pasaran untuk BLAZEX ialah $ 117.41K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLAZEX?
Bekalan edaran BLAZEX ialah 949.63M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLAZEX?
BLAZEX mencapai harga ATH sebanyak 0.0015049 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLAZEX?
BLAZEX melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLAZEX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLAZEXialah -- USD.
Adakah BLAZEX akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLAZEX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLAZEXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:47:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.