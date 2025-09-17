BlazeX (BLAZEX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0015049$ 0.0015049 $ 0.0015049 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.90% Perubahan Harga (7D) +3.90%

BlazeX (BLAZEX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLAZEX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLAZEX sepanjang masa ialah $ 0.0015049, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLAZEX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlazeX (BLAZEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.41K$ 117.41K $ 117.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.41K$ 117.41K $ 117.41K Bekalan Peredaran 949.63M 949.63M 949.63M Jumlah Bekalan 949,628,465.2227267 949,628,465.2227267 949,628,465.2227267

Had Pasaran semasa BlazeX ialah $ 117.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLAZEX ialah 949.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949628465.2227267. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.41K.