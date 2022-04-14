Tokenomik BlazeX (BLAZEX)
BlazeX (BLAZEX) Maklumat
- Our Bot is live t.me/BlazeXDeployerBot <- PRODUCT IS LIVE! CHECK.
What is the project about? BlazeX is a bot available on Telegram that assists individuals in creating standard or customized contracts. This bot, known as @blazeXdeployerbot, manages every stage of the contract process, from inception to after the launch.
What makes your project unique? BlazeX is a unique creation, offering numerous opportunities for developers to construct their projects. While it aids in the development of customized contracts, it also allows you to execute any functions via Telegram and transfer tokens to other wallets. Moreover, the bot includes marketing features.
History of your project. We've successfully raised more than 230 BNB via PinkSale, and our launch was successful. Currently, we have 1400 holders, and we're seeing daily trading volumes exceeding a market cap of $1.3 million. Our community has grown to over 10,000 members, attracting a significant amount of attention.
What’s next for your project? While our Telegram bot is already operational at t.me/BlazeXDeployerBot, we aren't stopping there. We're continually enhancing our bot with new features. Additionally, we're providing 40% of our revenue as shares to our holders. Future plans include marketing collaborations with partners, listing managers, and audit managers.
BlazeX (BLAZEX) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BlazeX (BLAZEX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik BlazeX (BLAZEX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik BlazeX (BLAZEX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BLAZEX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BLAZEX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BLAZEX, terokai BLAZEX harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.