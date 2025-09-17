BLCK Coin (BLCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.91% Perubahan Harga (1D) +1.39% Perubahan Harga (7D) +4.66% Perubahan Harga (7D) +4.66%

BLCK Coin (BLCK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLCK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLCK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLCK telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +1.39% dalam 24 jam dan +4.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLCK Coin (BLCK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 325.10K$ 325.10K $ 325.10K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 325.10K$ 325.10K $ 325.10K Bekalan Peredaran 989.06M 989.06M 989.06M Jumlah Bekalan 989,063,032.1404607 989,063,032.1404607 989,063,032.1404607

Had Pasaran semasa BLCK Coin ialah $ 325.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLCK ialah 989.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989063032.1404607. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.10K.