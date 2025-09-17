Lagi Mengenai BLCK

BLCK Coin Logo

BLCK Coin Harga (BLCK)

Tidak tersenarai

1 BLCK ke USD Harga Langsung:

$0.00032869
$0.00032869$0.00032869
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
BLCK Coin (BLCK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:47:57 (UTC+8)

BLCK Coin (BLCK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

+1.39%

+4.66%

+4.66%

BLCK Coin (BLCK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLCK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLCK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLCK telah berubah sebanyak +0.91% sejak sejam yang lalu, +1.39% dalam 24 jam dan +4.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BLCK Coin (BLCK) Maklumat Pasaran

$ 325.10K
$ 325.10K$ 325.10K

--
----

$ 325.10K
$ 325.10K$ 325.10K

989.06M
989.06M 989.06M

989,063,032.1404607
989,063,032.1404607 989,063,032.1404607

Had Pasaran semasa BLCK Coin ialah $ 325.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLCK ialah 989.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989063032.1404607. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 325.10K.

BLCK Coin (BLCK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga BLCK Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga BLCK Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga BLCK Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga BLCK Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.39%
30 Hari$ 0-8.35%
60 Hari$ 0+3.51%
90 Hari$ 0--

Apakah itu BLCK Coin (BLCK)

Black culture has globally influenced art, music, fashion, and sports—but our communities haven't seen a fair share of the resulting wealth. BLCKcoin changes this by directly funding Black-owned businesses, education, and homeownership—no corporations, no governments, just us empowering ourselves. Yes—we fundamentally believe we are fully interconnected as a human species. If one group benefits, we all benefit. The more people who buy, the larger our community fund grows, creating a larger impact for everyone. Along with deflationary and staking mechanisms, everyone has the potential to gain wealth as long as you HODL!

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia.

BLCK Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai BLCK Coin (BLCK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset BLCK Coin (BLCK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk BLCK Coin.

Semak BLCK Coin ramalan harga sekarang!

BLCK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik BLCK Coin (BLCK)

Memahami tokenomik BLCK Coin (BLCK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLCK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai BLCK Coin (BLCK)

Berapakah nilai BLCK Coin (BLCK) hari ini?
Harga langsung BLCK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLCK ke USD?
Harga semasa BLCK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran BLCK Coin?
Had pasaran untuk BLCK ialah $ 325.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLCK?
Bekalan edaran BLCK ialah 989.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLCK?
BLCK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLCK?
BLCK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLCK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLCKialah -- USD.
Adakah BLCK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLCK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLCKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:47:57 (UTC+8)

