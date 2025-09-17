Blend (BLND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.050602 24J Tinggi $ 0.051857 Sepanjang Masa $ 0.124556 Harga Terendah $ 0.03894753 Perubahan Harga (1J) +0.07% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) +0.89%

Blend (BLND) harga masa nyata ialah $0.051312. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLND didagangkan antara $ 0.050602 rendah dan $ 0.051857 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLND sepanjang masa ialah $ 0.124556, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03894753.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLND telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan +0.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blend (BLND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.81M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.45M Bekalan Peredaran 35.27M Jumlah Bekalan 67,140,850.0

Had Pasaran semasa Blend ialah $ 1.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLND ialah 35.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 67140850.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.45M.