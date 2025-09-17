Blind Boxes (BLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00024299 $ 0.00024299 $ 0.00024299 24J Rendah $ 0.004886 $ 0.004886 $ 0.004886 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00024299$ 0.00024299 $ 0.00024299 24J Tinggi $ 0.004886$ 0.004886 $ 0.004886 Sepanjang Masa $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Harga Terendah $ 0.00020848$ 0.00020848 $ 0.00020848 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -1.22% Perubahan Harga (7D) -61.95% Perubahan Harga (7D) -61.95%

Blind Boxes (BLES) harga masa nyata ialah $0.0002438. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLES didagangkan antara $ 0.00024299 rendah dan $ 0.004886 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLES sepanjang masa ialah $ 11.01, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00020848.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLES telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -1.22% dalam 24 jam dan -61.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blind Boxes (BLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.44K$ 4.44K $ 4.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.38K$ 24.38K $ 24.38K Bekalan Peredaran 18.21M 18.21M 18.21M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Blind Boxes ialah $ 4.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLES ialah 18.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.38K.