Blink Galaxy Harga Hari Ini

Harga langsung Blink Galaxy (GQ) hari ini ialah --, dengan 2.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GQ kepada USD penukaran adalah -- setiap GQ.

Blink Galaxy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 526,963, dengan bekalan edaran sebanyak 7.91B GQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GQ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.090516, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GQ dipindahkan -0.23% dalam sejam terakhir dan -33.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Blink Galaxy (GQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 526.96K$ 526.96K $ 526.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 567.03K$ 567.03K $ 567.03K Bekalan Peredaran 7.91B 7.91B 7.91B Jumlah Bekalan 8,509,820,678.500608 8,509,820,678.500608 8,509,820,678.500608

Had Pasaran semasa Blink Galaxy ialah $ 526.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GQ ialah 7.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8509820678.500608. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 567.03K.