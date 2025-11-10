Tokenomik Blink Galaxy (GQ)
Blink Galaxy (GQ) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blink Galaxy (GQ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Blink Galaxy (GQ) Maklumat
Outer Ring MMO is a science fiction 3rd person sandbox action MMORPG. An open-world universe based on the Outer Ring Saga. In this novel, 5 species, divided into 4 different factions, fight for the control of planets and resources. Inside the game, players will hunt for legendary weapons, participate in huge PvP battles, venture into dangerous dungeons to fight against bosses, and collect epic loot and resources to upgrade their weapons and ships.
All assets in the game are either generated from the player´s work or created by them. All swords, fire guns, armor, vehicles, ships, lands, buildings, and things inside buildings can be converted into NFTs, and all the resources needed to craft these: iron, copper, gas, wood, etc., also work as Fungible Tokens. As a result, players become the real owners of these digital items and can generate value for their time invested by selling them.
Tokenomik Blink Galaxy (GQ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Blink Galaxy (GQ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GQ yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GQ yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GQ, terokai GQ harga langsung token!
