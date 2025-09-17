Blob (BLOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005151 $ 0.00005151 $ 0.00005151 24J Rendah $ 0.00005342 $ 0.00005342 $ 0.00005342 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005151$ 0.00005151 $ 0.00005151 24J Tinggi $ 0.00005342$ 0.00005342 $ 0.00005342 Sepanjang Masa $ 0.00864588$ 0.00864588 $ 0.00864588 Harga Terendah $ 0.00004221$ 0.00004221 $ 0.00004221 Perubahan Harga (1J) -1.20% Perubahan Harga (1D) -0.57% Perubahan Harga (7D) +3.13% Perubahan Harga (7D) +3.13%

Blob (BLOB) harga masa nyata ialah $0.00005216. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOB didagangkan antara $ 0.00005151 rendah dan $ 0.00005342 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOB sepanjang masa ialah $ 0.00864588, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004221.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOB telah berubah sebanyak -1.20% sejak sejam yang lalu, -0.57% dalam 24 jam dan +3.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blob (BLOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.58K$ 50.58K $ 50.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.58K$ 50.58K $ 50.58K Bekalan Peredaran 969.73M 969.73M 969.73M Jumlah Bekalan 969,732,913.088054 969,732,913.088054 969,732,913.088054

Had Pasaran semasa Blob ialah $ 50.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOB ialah 969.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969732913.088054. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.58K.