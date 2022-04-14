Tokenomik Blob (BLOB)
Blob (BLOB) Maklumat
An indestructible blob on Solana that unintentionally consumes and absorbs everything in sight, including red candles. He's bouncy, plump and comes in all shapes and sizes. Hold blob, watch it wiggle, embrace the goo. Be indestructible. Be like Blob.
Ultimately Blob is a memecoin. But more than that, he is designed and drawn by a full time in house artist - this gives massive potential for future collaborations and growth of the coin.
Blob (BLOB) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blob (BLOB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Blob (BLOB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Blob (BLOB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BLOB yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BLOB yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BLOB, terokai BLOB harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.