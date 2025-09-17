Blobana pet (BLOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00006359 $ 0.00006359 $ 0.00006359 24J Rendah $ 0.00006423 $ 0.00006423 $ 0.00006423 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00006359$ 0.00006359 $ 0.00006359 24J Tinggi $ 0.00006423$ 0.00006423 $ 0.00006423 Sepanjang Masa $ 0.02231444$ 0.02231444 $ 0.02231444 Harga Terendah $ 0.00003389$ 0.00003389 $ 0.00003389 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -0.43% Perubahan Harga (7D) +2.22% Perubahan Harga (7D) +2.22%

Blobana pet (BLOB) harga masa nyata ialah $0.00006365. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOB didagangkan antara $ 0.00006359 rendah dan $ 0.00006423 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOB sepanjang masa ialah $ 0.02231444, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003389.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOB telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blobana pet (BLOB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 63.58K$ 63.58K $ 63.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 63.58K$ 63.58K $ 63.58K Bekalan Peredaran 998.94M 998.94M 998.94M Jumlah Bekalan 998,944,912.774599 998,944,912.774599 998,944,912.774599

Had Pasaran semasa Blobana pet ialah $ 63.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOB ialah 998.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998944912.774599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.58K.