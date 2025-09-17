Lagi Mengenai BLOB

Maklumat Harga BLOB

Kertas putih BLOB

Laman Web Rasmi BLOB

Tokenomik BLOB

Ramalan Harga BLOB

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Blobana pet Logo

Blobana pet Harga (BLOB)

Tidak tersenarai

1 BLOB ke USD Harga Langsung:

--
----
+0.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Blobana pet (BLOB) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:20:49 (UTC+8)

Blobana pet (BLOB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006359
$ 0.00006359$ 0.00006359
24J Rendah
$ 0.00006423
$ 0.00006423$ 0.00006423
24J Tinggi

$ 0.00006359
$ 0.00006359$ 0.00006359

$ 0.00006423
$ 0.00006423$ 0.00006423

$ 0.02231444
$ 0.02231444$ 0.02231444

$ 0.00003389
$ 0.00003389$ 0.00003389

-0.36%

-0.43%

+2.22%

+2.22%

Blobana pet (BLOB) harga masa nyata ialah $0.00006365. Sepanjang 24 jam yang lalu, BLOB didagangkan antara $ 0.00006359 rendah dan $ 0.00006423 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BLOB sepanjang masa ialah $ 0.02231444, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003389.

Dari segi prestasi jangka pendek, BLOB telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -0.43% dalam 24 jam dan +2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blobana pet (BLOB) Maklumat Pasaran

$ 63.58K
$ 63.58K$ 63.58K

--
----

$ 63.58K
$ 63.58K$ 63.58K

998.94M
998.94M 998.94M

998,944,912.774599
998,944,912.774599 998,944,912.774599

Had Pasaran semasa Blobana pet ialah $ 63.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BLOB ialah 998.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998944912.774599. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 63.58K.

Blobana pet (BLOB) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Blobana pet kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blobana pet kepada USD adalah $ +0.0000118960.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blobana pet kepada USD adalah $ +0.0000140617.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blobana pet kepada USD adalah $ +0.00001715849955221282.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.43%
30 Hari$ +0.0000118960+18.69%
60 Hari$ +0.0000140617+22.09%
90 Hari$ +0.00001715849955221282+36.91%

Apakah itu Blobana pet (BLOB)

Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Blobana pet (BLOB) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Blobana pet Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Blobana pet (BLOB) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Blobana pet (BLOB) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blobana pet.

Semak Blobana pet ramalan harga sekarang!

BLOB kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Blobana pet (BLOB)

Memahami tokenomik Blobana pet (BLOB) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BLOB dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Blobana pet (BLOB)

Berapakah nilai Blobana pet (BLOB) hari ini?
Harga langsung BLOB dalam USD ialah 0.00006365 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BLOB ke USD?
Harga semasa BLOB ke USD ialah $ 0.00006365. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Blobana pet?
Had pasaran untuk BLOB ialah $ 63.58K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BLOB?
Bekalan edaran BLOB ialah 998.94M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BLOB?
BLOB mencapai harga ATH sebanyak 0.02231444 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BLOB?
BLOB melihat harga ATL sebanyak 0.00003389 USD.
Berapakah jumlah dagangan BLOB?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BLOBialah -- USD.
Adakah BLOB akan naik lebih tinggi tahun ini?
BLOB mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BLOBramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:20:49 (UTC+8)

Blobana pet (BLOB) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.