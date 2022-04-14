Tokenomik Blobana pet (BLOB)

Tokenomik Blobana pet (BLOB)

Lihat cerapan utama tentang Blobana pet (BLOB), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Blobana pet (BLOB) Maklumat

Blobana: The Onchain Entity of Growth

Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.

Laman Web Rasmi:
https://blobanapet.com/
Kertas putih:
https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob

Blobana pet (BLOB) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blobana pet (BLOB), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K
Jumlah Bekalan:
$ 998.94M
$ 998.94M$ 998.94M
Bekalan Edaran:
$ 998.94M
$ 998.94M$ 998.94M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 63.73K
$ 63.73K$ 63.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02231444
$ 0.02231444$ 0.02231444
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003389
$ 0.00003389$ 0.00003389
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Blobana pet (BLOB): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Blobana pet (BLOB) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BLOB yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BLOB yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BLOB, terokai BLOB harga langsung token!

BLOB Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BLOB? Halaman ramalan harga BLOB kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.