Block Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Block Vault (BVT) hari ini ialah $ 0.096241, dengan 14.12% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BVT kepada USD penukaran adalah $ 0.096241 setiap BVT.

Block Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 241,172, dengan bekalan edaran sebanyak 2.48M BVT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BVT didagangkan antara $ 0.081014 (rendah) dan $ 0.098145 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.23, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.063981.

Dalam prestasi jangka pendek, BVT dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan -24.30% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Block Vault (BVT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.17K$ 241.17K $ 241.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 728.37K$ 728.37K $ 728.37K Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 7,499,999.0 7,499,999.0 7,499,999.0

Had Pasaran semasa Block Vault ialah $ 241.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BVT ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7499999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 728.37K.