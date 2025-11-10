BlockAI Harga Hari Ini

Harga langsung BlockAI (BAI) hari ini ialah $ 0.114006, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAI kepada USD penukaran adalah $ 0.114006 setiap BAI.

BlockAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 76,379, dengan bekalan edaran sebanyak 669.96K BAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.061623.

Dalam prestasi jangka pendek, BAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +20.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BlockAI (BAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 76.38K$ 76.38K $ 76.38K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 684.04K$ 684.04K $ 684.04K Bekalan Peredaran 669.96K 669.96K 669.96K Jumlah Bekalan 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

