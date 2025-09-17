BlockCDN (BCDN) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +4.29% Perubahan Harga (7D) +4.58%

BlockCDN (BCDN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCDN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCDN sepanjang masa ialah $ 0.283911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCDN telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +4.29% dalam 24 jam dan +4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BlockCDN (BCDN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.54K$ 68.54K $ 68.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 197.85K$ 197.85K $ 197.85K Bekalan Peredaran 346.45M 346.45M 346.45M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa BlockCDN ialah $ 68.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCDN ialah 346.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 197.85K.