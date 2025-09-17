Blockchain Capital Harga (BCAP)
Blockchain Capital (BCAP) harga masa nyata ialah $25.79. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCAP didagangkan antara $ 25.79 rendah dan $ 25.79 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCAP sepanjang masa ialah $ 28.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 17.76.
Dari segi prestasi jangka pendek, BCAP telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Blockchain Capital ialah $ 234.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCAP ialah 9.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9111865.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 234.99M.
Pada hari ini, perubahan harga Blockchain Capital kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Blockchain Capital kepada USD adalah $ -1.4354017670.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Blockchain Capital kepada USD adalah $ +2.4171290650.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Blockchain Capital kepada USD adalah $ +4.55.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0.0
|0.00%
|30 Hari
|$ -1.4354017670
|-5.56%
|60 Hari
|$ +2.4171290650
|+9.37%
|90 Hari
|$ +4.55
|+21.42%
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs. Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities. In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories. As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.