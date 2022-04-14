Tokenomik Blockchain Capital (BCAP)
Blockchain Capital (BCAP) Maklumat
As a sector-specific and stage-agnostic fund managed by BC Manager, BC III DLVF will be a leading investor in the cryptocurrency and blockchain technology industry. BC III DLVF’s core business strategy is to leverage the proprietary resources and experience of BC Manager with the objective of generating growth and income from its investments. BC III DLVF holdings will primarily consist of new and growing blockchain technology and cryptocurrency businesses and ICOs.
Blockchain Capital continues to be focused on the nexus of the industry where blockchain-based innovations are augmenting and replacing legacy systems and infrastructure. As one of the earliest and most active investors in the blockchain industry, Blockchain Capital has valuable access to information, robust access to proprietary dealflow, and an extensive network that helps guide strategic investment opportunities.
In three broad categories, Blockchain Capital’s portfolios include companies that are facilitating the growth of the Bitcoin ecosystem, companies that are providing blockchain-based technology solutions to financial institutions and companies that are enabling non-financial institutions to leverage blockchain technology. The firm sees opportunity to add efficiency and enable new opportunities across each of these major categories.
As with any nascent technology, it remains to be seen exactly where blockchain technology will have its biggest impact. As such, Blockchain Capital takes a diversified approach to its portfolio by investing in a wide-range of use cases and applications—often beginning at the seed level. This diversified, early-stage strategy allows the firm to continue investing into successful portfolio companies in subsequent investment rounds while reducing portfolio exposure to less-successful companies and helping them find strategic alternatives.
Blockchain Capital (BCAP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blockchain Capital (BCAP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Blockchain Capital (BCAP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Blockchain Capital (BCAP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BCAP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BCAP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BCAP, terokai BCAP harga langsung token!
BCAP Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju BCAP? Halaman ramalan harga BCAP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
