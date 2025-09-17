Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00498987 $ 0.00498987 $ 0.00498987 24J Rendah $ 0.01256994 $ 0.01256994 $ 0.01256994 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00498987$ 0.00498987 $ 0.00498987 24J Tinggi $ 0.01256994$ 0.01256994 $ 0.01256994 Sepanjang Masa $ 19.51$ 19.51 $ 19.51 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +11.33% Perubahan Harga (1D) +151.60% Perubahan Harga (7D) -9.42% Perubahan Harga (7D) -9.42%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) harga masa nyata ialah $0.01255596. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCUG didagangkan antara $ 0.00498987 rendah dan $ 0.01256994 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCUG sepanjang masa ialah $ 19.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCUG telah berubah sebanyak +11.33% sejak sejam yang lalu, +151.60% dalam 24 jam dan -9.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.69K$ 8.69K $ 8.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.64K$ 48.64K $ 48.64K Bekalan Peredaran 691.06K 691.06K 691.06K Jumlah Bekalan 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842 3,869,350.114736842

Had Pasaran semasa Blockchain Cuties Universe Governance ialah $ 8.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCUG ialah 691.06K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3869350.114736842. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.64K.