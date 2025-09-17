Blockchain Monster Hunt (BCMC) Maklumat Harga (USD)

24J Rendah $ 0.00103754 24J Tinggi $ 0.00103754 Sepanjang Masa $ 4.22 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +19.97% Perubahan Harga (7D) +23.06%

Blockchain Monster Hunt (BCMC) harga masa nyata ialah $0.00102091. Sepanjang 24 jam yang lalu, BCMC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00103754 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BCMC sepanjang masa ialah $ 4.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BCMC telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +19.97% dalam 24 jam dan +23.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockchain Monster Hunt (BCMC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241.05K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.02M Bekalan Peredaran 236.14M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Blockchain Monster Hunt ialah $ 241.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCMC ialah 236.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.02M.