Blockchain Web Services (BWS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00153451 $ 0.00153451 $ 0.00153451 24J Rendah $ 0.00156587 $ 0.00156587 $ 0.00156587 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00153451$ 0.00153451 $ 0.00153451 24J Tinggi $ 0.00156587$ 0.00156587 $ 0.00156587 Sepanjang Masa $ 0.02443105$ 0.02443105 $ 0.02443105 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +54.88% Perubahan Harga (7D) +54.88%

Blockchain Web Services (BWS) harga masa nyata ialah $0.00156319. Sepanjang 24 jam yang lalu, BWS didagangkan antara $ 0.00153451 rendah dan $ 0.00156587 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BWS sepanjang masa ialah $ 0.02443105, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BWS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +54.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Blockchain Web Services (BWS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 156.32K$ 156.32K $ 156.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 156.32K$ 156.32K $ 156.32K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Blockchain Web Services ialah $ 156.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BWS ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 156.32K.