Tokenomik Blockchain Web Services (BWS)

Lihat cerapan utama tentang Blockchain Web Services (BWS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Blockchain Web Services (BWS) Maklumat

Blockchain Web Services (BWS) is an API-powered Blockchain Solutions Marketplace designed to empower developers to build and share intuitive blockchain applications—no Web3 expertise required.

BWS is committed to bringing blockchain technology to the mass market with simplicity and confidence, eliminating the need to navigate native blockchain complexities. Guided by our principle, affectionately dubbed the 'Mom's Rule' (inclusive of dads, brothers, and sisters), we focus on creating user-friendly solutions that make blockchain accessible to everyone.

Laman Web Rasmi:
https://www.bws.ninja
Kertas putih:
https://docsend.com/view/tfgvn9n8k4k9yfsb

Blockchain Web Services (BWS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Blockchain Web Services (BWS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 153.79K
$ 153.79K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 153.79K
$ 153.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02443105
$ 0.02443105
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00153792
$ 0.00153792

Tokenomik Blockchain Web Services (BWS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Blockchain Web Services (BWS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BWS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BWS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BWS, terokai BWS harga langsung token!

BWS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BWS? Halaman ramalan harga BWS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.